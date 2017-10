Almeirinenses atingidos nos grandes fogos do fim de semana

Os brutais incêndios de domingo destruíram vidas, muitos bens materiais na zona centro e norte de Portugal e esses estragos atingem também os almeirinenses.

Há registo de almeirinenses que perderam segundas habitações, tiveram familiares diretos atingidos e na zona industrial de Oliveira de Frades, as instalações da CARMO – Estrutura em Madeira SA foram também atingidas pelas chamas e o trabalho de 32 anos de existência ficou reduzido a cinzas.

A empresa diz que dentro de aproximadamente duas semanas dará informações mais concretas, para a retoma da nossa atividade em Oliveira de Frades, continuando com a laboração normal nas fábricas de Pegões e Almeirim.

Esta terça-feira, foi feito um novo balanço pela Proteção Civil e subiu para 37 o número de vítimas mortais provocadas pelos incêndios. De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil foram encontrados com vida seis dos sete desaparecidos, aumentando o número de feridos para as 71 pessoas. Permanece ainda uma pessoa desaparecida no distrito de Coimbra.