A Campeã do Mundo vem a Almeirim para disfrutar e ver a nova vista dos 20 kms

A Associação 20 kms de Almeirim anunciou que, no dia 29 de outubro na 31.ª Edição da prova com o mesmo nome, vai participar Inês Henriques. “Temos a honra e o orgulho de anunciar que Inês Henriques, recordista mundial, que venceu o ouro no Campeonato do Mundo, vai estar presente nos 20kms de Almeirim, com o Dorsal Nº 2”, anunciou Domingos Martins.

Em declarações ao Almeirinense, Inês Henriques diz que a participação nos 20 kms de Almeirim serve de “preparação e para disfrutar”. A atleta revela que ainda não viu com pormenor as mudanças no percurso, mas sabe que passa pela ponte e isso tem o encanto “da vista, e pelo símbolo que ela significa da primeira ligação entre Ameirim e Santarém”, conclui.

O ano passado Inês Henriques ficou em segundo lugar, atrás de Ana Filipa Santos.

A portuguesa Inês Henriques conquistou em agosto a medalha de ouro nos 50 quilómetros marcha dos Mundiais de atletismo, juntando ao troféu o novo recorde do mundo, que já lhe pertencia.

A atleta do CN Rio Maior, de 37 anos, foi cronometrada em 4:05.56 horas, batendo o seu anterior recorde mundial, que estava fixado nas 4:08.25 horas e datava de 15 de janeiro de 2017, em Porto de Mós.

Até chegar a Londres, Inês Henriques tinha no currículo três participações olímpicas, a última das quais no Rio’2016, onde alcançou o 12.º posto nos 20 km marcha. A atleta conta ainda um sétimo posto nos Mundiais de 2007 e um nono nos Europeus de 2010, sempre na distância dos 20 km.

A prova deste ano tem novo percurso com passagem na Ponte D. Luís, entre Almeirim e Santarém, e o carro cronómetro é um trator.