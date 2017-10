Almeirim divulga Sopa da Pedra a 29 de outubro no Festival Nacional de Gastronomia

A CIMLT e os onze Municípios da Lezíria do Tejo participam este ano, pela primeira vez, no Festival Nacional de Gastronomia. A 37ª edição do Festival, decorre de 19 a 29 de outubro, na Casa do Campino, em Santarém, com o tema “O pão de cada dia!”.

Almeirim é um dos Municípios da Lezíria do Tejo que vai animar o certame com ações de divulgação turística, mostra e degustação de produtos regionais no stand intermunicipal da CIMLT e momentos de cozinha ao vivo no espaço de showcooking da Casa do Campino. As autarquias vão também promover muita animação musical por todo o recinto, durante os 11 dias de Festival.

No domingo, 29 de outubro, é o dia do Município de Almeirim mostrar no stand intermunicipal da CIMLT a sua divulgação turística. No espaço showcooking a partir das 13h00, há demonstração da panificação de Almeirim com uma padeira regional, e a partir das 15h00, é a vez de a Confraria Gastronómica de Almeirim preparar uma demonstração da cozinha almeirinense.

A animação, entre as 13h00 e as 16h00, fica a cargo do Grupo de Cavaquinhos e do Frade da Sopa da Pedra.