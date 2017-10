Rui Rodrigues foi uma das surpresas na lista do Partido Socialista de Almeirim, substituindo Joaquim Sampaio. Rui Rodrigues, Major na reserva, licenciou-se em Engenharinha Eletrotécnica e foi eleito nas eleições do passado domingo, dia 1. O agora vereador prestou serviços de consultoria e ator de engenharia “para melhoria de infraestruturas”.

O que o levou a aceitar o desafio de Pedro Ribeiro para integrar as listas?

Quando o Presidente Pedro Ribeiro me abordou nesse sentido, fiquei surpreso, não passava pelos meus planos tal desafio, demorei algum tempo a dizer que sim. Aceitei porque conhecendo o trabalho do Pedro Ribeiro nas funções de Presidente de Câmara, verifico que é um Presidente dedicado e vive com entrega total esses desafios, senti que poderia fazer parte desse projeto, contribuindo para a melhoria do concelho e das pessoas que nele residem.

Está pronto e disponível para assumir este lugar?

Ao aceitar fazer parte do executivo, essa possibilidade existe. É claro que estarei disponível para assumir esse lugar dando o meu melhor com dedicação, empenho e disponibilidade.

Em que áreas se sentirá mais confortável num executivo camarário?

Devido à minha formação, existem áreas em que terei mais competências do que noutras, mas será sempre uma decisão do Sr. Presidente. Será uma tarefa de aprendizagem contínua, contando sempre com as pessoas que fazem parte dos diversos serviços camarários.

Como viu o trabalho feito pela oposição em Almeirim, nos últimos anos?

A minha preocupação foi sempre no trabalho que o executivo foi desenvolvendo e nas propostas para a criação de condições para o desenvolvimento das empresas e melhoria de serviços para as pessoas que habitam e trabalham no concelho.

Como olhou para esta campanha autárquica?

Considero um desafio pessoal como experiência nova. Do que vi, a população estava bastante recetiva à recandidatura do Pedro Ribeiro, reconhecendo o trabalho que este executivo desenvolveu.

Quem é quem:

Rui Rodrigues iniciou a carreira na Academia Militar em 1989 e terminou a Licenciatura em Ciências Militares – Ramo de Telecomunicações em 1994. Em 1997 terminou a Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores no Instituto Superior Técnico.

O agora vereador esteve colocado em diversas unidades onde exerceu variadas funções. Em 1999 frequentou o curso de promoção a Capitão; em 2004 frequentou o curso de promoção a Oficial Superior, sendo promovido a Major em 2006.

Em 2001 esteve em missão no teatro de operações da Bósnia e Herzegovina como comandante do módulo de transmissões. Em 2002 foi colocado em Lisboa na Direção da Arma de Transmissões e em acumulação no Colégio Militar como professor das disciplinas de Informática.

Desde 2005 esteve colocado na Direção de Infraestruturas do Exército, com funções na área do projeto, fiscalização e acompanhamento de obras, até 2014, ano em que passou à reserva.

Desde 2014 e até à presente data, tem desenvolvido atividade como projetista na área das instalações especiais, formador e coordenador de formação no CENFIM.