Salomé Rafael reeleita Presidente da Nersant

Maria Salomé Rafael foi reeleita presidente da Direção da Nersant, avançando assim para um novo mandato de três anos na direção da estrutura associativa. A Assembleia Geral Eleitoral da NERSANT realizou-se hoje, 18 de outubro, elegendo os corpos sociais da Associação Empresarial da Região de Santarém para o triénio 2017-2019.

A lista, composta pela Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Conselho Geral, Direção dos Núcleos (Abrantes, Cartaxo, Santarém, Sorraia e Ourém) e Direção – num total de 88 membros dos corpos sociais – foi formalmente eleita com 122 votos.

Maria Salomé Rafael, em representação da EPVT, S.A., voltou a ser eleita Presidente da Direção da NERSANT, avançando agora para um novo mandato de três anos na liderança da associação.

No âmbito das eleições, a Assembleia Geral é, no triénio 2017-2019, presidida por Francisco Mascarenhas, em representação da Petroibérica – Sociedade Petróleos Ibero Latinos, S.A., o Conselho Fiscal, por Gualter Vasco, em representação da CAIMA – Indústria de Celulose, S.A., e o Conselho Geral, por António Jorge Rosa, em representação da Mitsubishi Fuso Truck Europe – Soc. Europeia Automóveis, S.A..

Quanto à direção dos Núcleos NERSANT, preside à direção do Núcleo NERSANT dos concelhos de Abrantes, Constância, Mação e Sardoal, Vítor Mendes, em representação da Gercar II, S.A.. Quanto ao Núcleo NERSANT do Cartaxo, preside Jorge Pisca Lúcio, em representação da M3 Unipessoal Lda, enquanto que no Núcleo NERSANT de Ourém está agora aos comandos da direção Hélder Emanuel dos Reis Miguel, em representação da Divinis – Agroprodutos de Ourém Lda..

Luís Filipe Borgas da Conceição, em representação da Campgest – Consultoria e Gestão de Empresas, Lda., preside ao Núcleo NERSANT de Santarém e José Manuel Balbino, em representação da Secis – Informática, Lda., preside ao Núcleo NERSANT da Região do Sorraia.

A empresária iniciou a sua vida associativa empresarial há mais de duas décadas. Antes de ser eleita pela primeira vez Presidente da NERSANT, em 2011, foi vice-presidente da Federação de Comércio e vice-presidente da Confederação do Comércio de Portugal. Presidiu ainda ao Núcleo NERSANT do Sorraia, em Benavente.

A NERSANT é a maior associação empresarial regional do país e a associação com maior representatividade na AIP – Associação Industrial Portuguesa. Conta com mais de 2500 empresas associadas, sendo maioritariamente na área da indústria e serviços.