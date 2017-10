Um despiste de um trator agrícola provocou um ferido ligeiro esta quinta-feira, 19 de outubro, junto à rua 1º de maio, em Foros de Benfica.

O acidente ocorreu, cerca das 16h, num terreno particular daquela localidade tendo provocado ferimentos leves no condutor da viatura. Estão no local sete elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim apoiados por duas viaturas.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.