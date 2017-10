Casa do Povo de Muge promove espetáculo para angariação de fundos

A Casa do Povo de Muge irá levar a cabo um espetáculo de Flamenco e Sevilhanas, “Flamenco por la calle”, no domingo 29 de outubro, pelas 15h30, um espetáculo de dança único e com muita animação.

O evento será no Auditório da Casa do Povo de Muge, é apropriado para todas as idades e reverte a favor da associação. Para além do espetáculo pode contar com tapas e tinto e a Comissão Administrativa alega que vai ser “uma tarde muito agradável e divertida”, fazendo assim o convite.

“Se a sua criança tiver um fato de sevilhana, por que não vestir-lho? Vai ser giro!”, diz a organização.