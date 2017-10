NERSANT Business arranca segunda-feira com a presença do Secretário de Estado da Energia

Encontro Internacional de Negócios realiza-se entre 23 e 25 de outubro, em Tomar.

É já na próxima segunda-feira, dia 23 de outubro, que arranca a sexta edição do NERSANT Business “Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo”. Na sessão de abertura, onde estarão presentes os 70 empresários de 37 países de todo o mundo, vai estar o Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches.

A sessão de arranque decorre no Hotel dos Templário, em Tomar, onde será apresentado aos presentes o modelo de networking do NERSANT Business, assim como todas as empresas estrangeiras participantes.

Para além do acolhimento da anfitriã, Maria Salomé Rafael, Presidente da Direção da NERSANT, a cerimónia vai ainda contar com o Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches. Após a sessão de abertura, iniciam de imediato as reuniões de negócios entre empresas portuguesas e empresas estrangeiras.

De referir que o NERSANT Business 2017 se realiza no âmbito do Export Intelligence, projeto de apoio à internacionalização de empresas que a associação está a dinamizar. Este projeto, apoiado pelo COMPETE 2020 no âmbito do SIAC, tenciona alavancar o aumento das exportações da região e também atrair investimento para o Ribatejo, prevendo a realização de diversas atividades, sendo uma delas, precisamente, a realização de encontros internacionais de negócios onde o networking empresarial entre mercados é a ação principal.

Esta edição do evento é a mais participada de sempre, com cerca de 70 empresários de 37 países de todo o mundo.