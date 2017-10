Próxima semana com temperaturas perto dos 30 graus no Concelho de Almeirim

Esta semana marcou o regresso do tempo húmido, típico do mês de outubro e do outono, mas a situação vai mudar já na próxima semana. O período de chuva, que começou na segunda-feira, mantêm-se até esta sexta-feira, 20 de outubro.

A temperatura do ar desceu, passando a oscilar entre os valores normais para o mês de outubro.No entanto, entre os dias 22 e 25 de outubro, no Concelho de Almeirim, as temperaturas altas e o tempo seco vão estar de volta, com os valores da temperatura máxima a fixarem-se entre os 26º e 28º celsius.

A probabilidade de precipitação só vai pairar a partir da quinta-feira da próxima semana.

O atual período de precipitação deu ajuda no combate aos incêndios mas não deverá ter impactos significativos na diminuição da situação de seca que o país atravessa.