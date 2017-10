Não foram colocados outdoors gigantes, publicidade nas rádios ou televisões nem nos meios locais, mas através das redes sociais e de cartazes na cidade soube-se que este domingo há um Festival Internacional de Acordeão, em Almeirim.

A iniciativa realiza-se este domingo, dia 22 pelas 16h, no Cine-Teatro e conta com as participações de Rodrigo Maurício, Rodrigo Gomes, Júlio Vitorino, Bruno Gomes e o heptacampeão do mundo Julien Gonzalez.