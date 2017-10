Almeirinense termina Campeonato de Endurance no pódio

Paulo Alexandre Correia alcança mais um pódio nos 110kms do UTAX. O atleta dos 20 kms de Almeirim terminou assim a última prova do Campeonato de Endurance da ATRP, com umas extraordinárias 16h10m, colocando-o em 28.º na geral e 3.º no seu escalão.

No fim-de-semana de 20, 21 e 22 de Outubro de 2017, a Lousã, que em 2012 recebeu a primeira edição do UTAX, acolheu novamente este evento. O circuito AXtrail reaizou-se pelo 10º ano. Esta foi a 6ª edição da prova UTAX, conhecida por percorrer trilhos únicos e mágicos na Serra da Lousã, no território das Aldeias do Xisto e que pretende voltar a superar expectativas dos atletas e seus acompanhantes, aliando o desporto, a natureza e o lazer de uma forma verdadeiramente única.

A prova integraou novamente o Circuito Nacional de Trail Ultra Endurance da ATRP.