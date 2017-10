Marco Neves pronto para ir a jogo

Marco Neves pode já este domingo, dia 22 outubro, voltar a vestir a camisola do U. Almeirim. Marco Neves foi transferido do Atlético de Pêro Pinheiro, a militar no Campeonato de Portugal, para o clube unionista.

O jogo de hoje é com o Amiense pelas 15h, no Estádio D. Manuel de Mello.

O atleta que foi campeão pelo União de Almeirim em todos os escalões da formação a partir de iniciados, “retornando ao seu clube do coração”, anuncia o U. Almeirim. Marco Neves foi também campeão como sénior em Almeirim.

Em infantis foi campeão na Associação Desportiva Fazendense.