3 A’s entram a vencer no campeonato de andebol

Os 3 A – Associação de Andebol de Almeirim entrou a ganhar no sábado, 21 de outubro, para o Campeonato Nacional de Andebol da 3ª divisão superando a equipa do Núcleo de Andebol da Escola Superior de Desporto de Rio Maior.

A equipa de seniores masculinos de Andebol de Almeirim conseguiu bater o NA ESD Rio Maior por 25- 26. O destaque do jogo vai Saul Roque e João Nunes que marcaram sete e seis golos, respetivamente.

Os 3 A’s seguem na quarta posição da zona 3 do Campeonato Nacional de Andebol da 3ª divisão. A equipa almeirinense defronta no próximo dia 28 de outubro, o GE de Ponte Sôr que se realiza no Pavilhão Municipal de Almeirim, pelas 18h00.