Crianças fazem homenagem aos Bombeiros

O Colégio Conde de Sobral iniciou mais um novo ano letivo. Partindo do interesse da criança, os dias vão acontecendo, os projetos vão surgindo. O quartel dos Bombeiros de Almeirim abriu as portas e o coração para acolher estes grupos de crianças e tornar especial a manhã do dia 10 de outubro, as crianças por sua vez deixaram os seus trabalhos e registos como forma de homenagear esta tão nobre profissão.

Nos grupos dos cinco anos, da sala azul e da sala amarela, o primeiro projeto “Eu e os outros”, proporcionou momentos únicos privilegiando-se os afetos, as relações entre todos, e agora num novo espaço a exploração em conjunto tem sido muito enriquecedora. No âmbito deste projeto surge a história “Bombeiro dos pés à cabeça”. Partindo do livro, explorou-se em grupo e individualmente, partilhou-se saberes inter salas sobre a profissão; Ser bombeiro é…

Após momentos ricos de aprendizagem e trocas de saberes, surge o interesse das crianças em homenagear e agradecer aos nossos bombeiros, pela dedicação e empenho na sua profissão, realizando-se assim uma visita tão especial.

São estes projetos e numa educação para a cidadania que as crianças e a comunidade envolvente trilham um caminho comum para a sociedade rica em valores.