Marco Neves: Chegar ver e marcar

Fixe estes nomes: Persi, Marco Neves, Bernardo Rama e Minhoto marcaram os golos das equipas do concelho de Almeirim nos campeonatos distritais da AF Santarém, no último fim de semana.

No caso do regressado Marco Neves, foi mesmo chegar, ver e marcar logo na estreia com a camisola do U. Almeirim.

O Fazendense e Benfica do Ribatejo empataram no fim de semana, a dois golos os Charnecos e a uma bola o Benfica.

Campeonato Distrital da 1ª Divisão – AF Santarém

4ª Jornada

U. Almeirim 4 (Persie(2) e Marco Neves) – Amiense 0

Ferreira do Zêzere 2 – Fazendense 2 (Bernardo Rama)

Campeonato Distrital da 2ª Divisão – AF Santarém

Serie B – 2ª Jornada

Vale da Pedra 1 – Benfica do Ribatejo 1 (Minhoto)