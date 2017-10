Última Hora: Pelouros atribuídos na Câmara Municipal de Almeirim

Estão distribuídos os pelouros pela maioria socialista que ganhou as eleições do dia 1 de outubro. Tal como O Almeirinense já tinha adiantado, Rui Rodrigues ficou com as obras municipais. A maior surpresa na lista do PS terá ainda: Obras Particulares/Urbanismo, Serviços Recolha de Resíduos, Espaços Verdes e Trânsito.

Ao que o nosso jornal apurou, Pedro Ribeiro ficará com Planealmento e ordenamento território, Empreendedorismo e Desenvolvimento Económico, Gestão Financeira e Representação e uma das maiores novidades estará no facto presidente ficar também com as Politicas Sociais, pasta que não tinha até aqui.

Paulo Caetano, que também manterá a vice-presidência, terá os pelouros de: Desporto, administração geral e modernização administrativa, Recursos Humanos (excepto SIADAP), Aprovisionamento, Equipamentos Municipais e Gestão da frota municipal.

Maria Emilia Moreira fica com a Educação e Transportes Escolares, Saúde, Transportes Municipais, Protecção Civil, Imigração e Minorias Étnicas e SIADAP.

Eurico Henriques fica com Património Cultural e Arquitectónico e Museu e Centro de Interpretação histórica.

À advogada Ana Casebre foram dadas as pastas de Cultura, Turismo, Festas, Feiras e Mercados, TUA, Juventude, Hortas Urbanas, Serviços Internet e Boletim Municipal, Politicas de defesa e Proteção dos animais

Tal como em 2013, Pedro Ribeiro não atribuiu pelouros à oposição.