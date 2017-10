20 km termina época em grande

Decorreu no passado dia 15 de Outubro, no Gavião, a última prova de XCO da época de 2017 da Equipa dos 20kms de Almeirim, prova que fazia parte de dois troféus distintos: o XXIII Circuito de BTT do Alto Alentejo e a Taça Regional (apenas na vertente competição).

Apesar de ter sido uma época diferente, marcada pela ausência forçada do treinador, foi possível, apelando à união, ao esforço, à colaboração e ao empenho de treinadores, pais e atletas, manter os bons resultados a que a escolinha dos 20kms e a equipa de competição nos têm vindo a habituar.

Assim, a equipa Escola BTT dos 20kms Almeirim, foi vencedora, pelo 3ºano consecutivo, do XXIII Circuito BTT do Alto Alentejo, e para além do troféu coletivo, os atletas conquistaram ainda 8 troféus individuais. Para além desde Troféu, a escola BTT participou também na Taça Regional de Santarém, na qual alcançou o 2ºlugar em termos coletivos e conquistou ainda 8 troféus individuais.

Relativamente à vertente de Competição, a equipa dos 20kms de Almeirim alcançou em termos coletivos, o 2ºlugar no XXIII Circuito BTT do Alto Alentejo e, em termos individuais os atletas conquistaram ainda 5 troféus. Na Taça Regional a equipa alcançou o 2ºlugar do pódio, e em termos individuais, os atletas conquistaram ainda 4 troféus. Para além destes resultados, três atletas foram ainda Campeões Regionais de XCO, um foi vice-campeão e dois alcançaram o 3ºlugar do pódio.