No próximo dia 4 de novembro realizam-se as eleições para a JS de Almeirim.

A entrega de listas decorrerá no próximo dia 01 de novembro, entre as 14:00 horas e as 18:00 horas, na Sede do PS Almeirim (Praceta do Chapim, nº8, 2080-048 Almeirim).

O ato eleitoral decorrerá no próximo dia 04 de novembro de 2017 entre as 14 horas e as 18 horas, na Sede do PS de Almeirim.

João Seixas não é recandidato por indisponibilidade pessoal e académica e surgem como possibilidades Joaquim Rafael Gomes, Marta Casimiro, Marlene Estevão, Ana Margarida Rabita, Rúben Eloio ou João Carvalho.

Joaquim Rafael Gomes já veio entretanto esclarecer nas redes sociais, que está fora da corrida à presidência da JS de Almeirim.