Aniversário O Almeirinense: Dia histórico com 7 mil artigos

No dia em que o Jornal O Almeirinense festeja os 62 anos de idade, o site alcançou os sete mil artigos colocados online. Este é um número significativo e que revela a aposta que tem tido as novas tecnologias.

O site de O Almeirinense é cada vez mais uma ferramenta de consulta dos almeirinenses, no concelho, na região e não só. Os acessos pelo país e no mundo tem crescido todos os anos.

Recorde-se que em 2016, o site de O Almeirinense teve mais de 1,6 milhões de visualizações.