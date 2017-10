Gentes de Almeirim atuam dia 4 por 250 famílias

O Cine-Teatro de Almeirim recebe no dia 4 de novembro, às 21h, a atuação do Grupo Gentes de Almeirim numa iniciativa do Grupo Mãos Dadas.

A sociedade só sobrevive quando solidária, em tempos de crise nota-se mais essa necessidade. A solidariedade quer-se voluntária, discreta, mas actuante e foi com base nestes princípios que as organizações voluntárias de Almeirim, Agrupamento 404 do CNE de Almeirim, Associação de Bombeiros Voluntários de Almeirim, Centro Paroquial e Social de Almeirim, Centro de Recuperação Infantil de Almeirim, Fraterna Ajuda Cristã, Projecto Abraçar e Santa Casa da Misericórdia de Almeirim deram as mãos na tentativa de dar respostas concertadas.

Recorde-se ainda que a 14 junho de 2013 foi criada uma organização – “De Mãos Dadas” – sem número de contribuinte, sem sede e sem publicidade. De Mãos Dadas tem por objetivo unir esforços no combate das carências sociais emergentes e mais evidentes na localidade de Almeirim.