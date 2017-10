Jornal O Almeirinense vai plantar 62 árvores

Durante o 62.º aniversário do Jornal O Almeirinense, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, anunciou que vão ser plantadas 62 árvores na Herdade dos Gagos.

A medida já tinha sido tomada antes dos trágicos incêndios da zona centro e norte e será efetivada pelas crianças do Agrupamento de Escolas de Almeirim, Fazendas e do Lar S. José.

Na festa de aniversário do Jornal O Almeirinense, Conceição Pereira (Diretor Agrupamento de Fazendas de Almeirim) e José Carreira (Diretor Agrupamento Escolas de Almeirim) marcaram presença no evento.

A colocação das árvores na Herdade dos Gagos ainda não está calendarizada, pois depende do estado do tempo. É necessário chover mais para que as 62 árvores possam ser plantadas.