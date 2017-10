O Almeirinense há 62 anos ao serviço do Concelho

O Jornal O Almeirinense festeja esta quarta-feira, dia 25 outubro, 62 anos de idade. A edição quinzenal de O Almeirinense foi fundado pelo Padre Oliveiros de Jesus Reis, tendo tido ao longo dos anos sido a principal voz e rosto dos almeirinenses.

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, detentora do Jornal O Almeirinense é uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos, que surgiu com a finalidade de ajudar a colmatar as carências da população local e criar condições de acolhimento ao crescente número de crianças e idosos. Fundada em 1948 sem finalidade lucrativa, por iniciativa de particulares, com o objetivo de expressar organizadamente o dever moral de solidariedade e de justiça entre os indivíduos, mediante a prestação de serviços de apoio à família.

Hoje ao longo do dia, O Jornal O Almeirinense deve revelar algumas novidades que vão assinalar o dia e algumas iniciativas para os leitores.