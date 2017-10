“O Principezinho” de Saint-Exupéry em Almeirim

A Fundação INATEL promove a 5ª edição do FESCÉNIA – Mostra de Teatro INATEL em Santarém. Entre os dias 04 e 25 de novembro, serão apresentados em várias salas do distrito, oito espetáculos por companhias de teatro oriundas dos distritos de Santarém, Leiria, Évora e Setúbal.

O FESCÉNIA, ao longo de cinco anos consecutivos, tem valorizado o teatro associativo, possibilitando que grupos que desenvolvem atividade teatral amadora mostrem as suas produções a novos públicos e em salas diferentes. Durante um mês inteiro, criam-se novas dinâmicas, geram-se partilhas entre os vários grupos participantes e impulsiona-se a formação cultural local.

“Aqui também não!”, espetáculo que aborda o tema dos refugiados, inaugura a mostra deste ano, pelo Teatro do Imaginário, de Évora, no Centro Cultural do Cartaxo, no dia 4, pelas 21h30.

No domingo, dia 5, às 16h00, um clássico para toda a família, no Cineteatro de Almeirim, para ver e ouvir com o coração, “O Principezinho” de Saint-Exupéry, sobe ao palco com o grupo Espelho Mágico de Setúbal.

O segundo fim de semana desta mostra traz-nos três espetáculos diferentes. Na sexta-feira, o Cineteatro de Rio Maior recebe, pelas 21h30, o Círculo Cultural Scalabitano, com o espetáculo “Correio: Entre a Estremadura e o Ribatejo – 125 Anos de um Jornal”, criado propositadamente para comemorar o 125º aniversário do jornal do “Correio do Ribatejo”.

No sábado, dia 11, é a vez do grupo de teatro Leirena, de Leiria, apresentar a tragicomédia “O Inferno está a morrer”, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém e no domingo, dia 12, pelas 16h00, o público é convidado a parar um pouco… respirar… sentir, com “O Pássaro da Alma”, pela companhia Aqui Há Gato, de Santarém.

Cem Soldos recebe um clássico no auditório do Sport Club Operário, às 21h30 do dia 18, “A Farsa de Mestre Pathelin”, pelo Te-Ato – Grupo de Teatro de Leiria. “Farruncha” é a proposta do Kaspiadas – Grupo Cénico da Casa do Povo de Pontével, para o Centro Cultural Gil Vicente, no domingo, dia 19, pelas 16h00.

Este ciclo termina em Alcanena, no Cineteatro S. Pedro, dia 25, às 16h00, com a peça “Kus Diabos”, uma comédia apresentada pelo grupo ULTIMaCTO, de Cem Soldos.

O FESCÉNIA é uma iniciativa que resulta de uma parceria da Fundação INATEL com autarquias e associações filiadas INATEL e todos os espetáculos têm entradas livres, sujeitas à lotação das salas.