“Ainda que nem sempre concordemos com o que se diz e escreve na imprensa, reconheço uma grande importância aos órgãos de comunicação social. Principalmente no interior, como é o caso do Jornal O Almeirinense. São 62 anos de história do jornal e do concelho de Almeirim”, disse Pedro Ribeiro a propósito do aniversário do jornal O Almeirinense.

O Jornal convidou colaboradores, ex-colaboradores e forças vivas da cidade para numa cerimónia simples assinalar o aniversário do jornal.