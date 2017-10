“Comemora-se no próximo dia 25 de Outubro o 62º aniversário do jornal “O Almeirinense”. Realço o valor do trabalho informativo que tem desempenhado ao longo da sua vida e a forma corajosa como se tem adaptado aos novos desafios tecnológicos. Parabéns ao “O Almeirinense” e a todos que no passado e no presente tem contribuído para que seja uma referência na região”.

Joaquim Catalão

Presidente da Junta de Freguesia de Almeirim