No ano do regresso do Grupo Desportivo Raposense, a equipa dirigida por Braulino não podia ter tido um arranque melhor.

Três jogos, duas vitórias, um empate com o Paço Negros e sete pontos somados, a última vitória também no derby com o Marianos por 4-0 e a liderança do grupo C.

O Paço Negros está em terceiro, depois de um arranque intermitente, com 4 pontos, enquanto que o Marianos e Murta ainda não tem pontos.

No próximo fim de semana, o Campeonato vai para para a realização da Taça Inatel.