A Câmara Municipal de Almeirim assinala centenário do nascimento de Francisco Henriques com uma exposição e palestra sobre o poeta no dia 26 outubro.

As iniciativas começam pelas 18h com a abertura da exposição e depois pelas 21h30 terá lugar uma palestra com Eurico Henriques.

Francisco Henriques nasceu a 28 de junho de 1917 e faleceu em 24 de maio de 2002. Ao longo da sua vida Francisco Henriques ganhou mais de duas centenas de jogos florais realizados em Portugal, deixando um vasto espólio.