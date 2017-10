Primeiras reuniões do novo executivo

O novo executivo realizou as primeiras reuniões de Câmara na quarta e quinta-feira, dias 24 e 25 de outubro. Na quarta-feira, foram distribuídos os pelouros e delegadas competências.

Mas a desta quinta-feira, dia 26, tal como no anterior mandato sempre que as reuniões são extraordinárias realizam-se às 8h. No mandato que agora começa, a “regra” é para continuar.

O executivo da Câmara Municipal de Almeirim vai reunir amanhã, dia 26 de Outubro, de forma extraordinária, numa reunião aberta ao público e que está agendada para as 8h. Nesta reunião vai discutir-se uma alteração urbanística relacionada com a expansão da Compal.

A Sumol + Compal tem um plano de expansão para a fábrica de Almeirim que vai obrigar a uma reabertura do Plano de Urbanização de Almeirim, o que terá que ser oficializado em reunião de Câmara.

A par deste ponto, a ratificação das medidas tomadas pelo presidente da autarquia entre as eleições e a tomada de posse, bem como as informações sobre a atribuição de pelouros também serão alvo de atenção nesta reunião do executivo.

Também nesta reunião, vai ser apreciado e aprovado o relatório trimestral, realizado no âmbito da delegação de competências da autarquia às Juntas de Freguesia do concelho.

O ponto foi aprovado, com seis votos a favor (PS) e uma abstenção (CDU), a reabertura do procedimento da 4ª alteração ao PU de Almeirim.