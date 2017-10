Proteção Civil lança aviso para o perigo de incêndios rurais

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para os próximos dias a manutenção de um cenário meteorológico caraterizado por tempo seco, com índices muitos baixos de humidade relativa, e vento forte. No seguimento desta informação, a Proteção Civil lança o aviso à população para o perigo de propagação de incêndios rurais devido às condições adversas que se verificam.

Em comunicado o organismo esclarece que devido ao acumular de material lenhoso nas florestas, este cenário meteorológico “é muito favorável à ocorrência de incêndios rurais que, caso venham a verificar-se, podem evoluir com grande rapidez de propagação e enorme dimensão”.

A Proteção Civil reforça que é proibido fazer uso do fogo junto a espaços florestais e lembra que é “imperioso que todos os portugueses adequem os seus comportamentos face ao risco existente nessas áreas ao longo dos próximos dias”.

O organismo pede ainda um cuidado redobrado por parte de todos e a adequação dos comportamentos ao uso e fruição do espaço rural, de modo a que se evitem ignições suscetíveis de originar incêndios rurais grandes e facilmente propagáveis.

Recorde-se que até dia 30 de outubro não é permitido: Realizar queimadas ou fogueiras; Utilizar equipamentos de queima e de combustão; Queimar matos cortados e amontoados ou qualquer tipo de sobrantes de exploração; Lançar balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes; Fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais ou vias circundantes; Proceder à fumigação ou desinfestação de apiários com equipamentos sem dispositivos de retenção de faúlhas.