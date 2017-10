Greve fecha escolas no concelho

A paralisação da Função Pública, convocada pela Frente Comum para esta sexta-feira, está a afetar principalmente escolas, hospitais e autarquias.

No concelho de Almeirim também se regista esta tendência: na freguesia de Benfica do Ribatejo estão encerrados todos os estabelecimentos de ensino. Em Fazendas de Almeirim só está a funcionar o Centro Escolar de Fazendas Almeirim e mesmo assim com com menos três turmas turmas. Já em Almeirim, só a escola Moinho de Vento está a funcionar.

A greve nacional da Função Pública começou à meia-noite desta sexta-feira, sendo que centenas de estabelecimentos de ensino não chegaram a abrir portas esta manhã e o setor da saúde está a ser fortemente afetado, como alguns hospitais a registarem uma adesão de 100%, disponibilizando apenas os serviços mínimos, revelou à TSF a coordenadora da Frente Comum.