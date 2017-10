Um choque entre duas viaturas ligeiras provocou vários danos materiais, na tarde deste sábado, 28 de outubro, no cruzamento da Rua Padre António Vieira com a Rua do Matadouro Municipal, em Almeirim.

Do acidente entre um veículo ligeiro de mercadorias e um veículo ligeiro de passageiros não resultaram quaisquer vítimas. Os danos materiais são avultados nas duas viaturas e numa cerca que delimita um terreno em obras.

A GNR de Alpiarça tomou conta da ocorrência.