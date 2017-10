A equipa de futsal do CADCA conseguiu, este sábado, dia 28 outubro, ganhar o primeiro jogo do Campeonato Amador de Futsal Santarém. A equipa almeirinense bateu o AB Team FMR Do Alto do Bexiga na 3.ª jornada por 3-1.

Na primeira parte, o cojnuto almeirinense sofreu primeiro e depois Flávio Tomaz igualou. No segundo tempo, O CADCA deu a volta ao marcador com dois golos do Bruno Leandro, o último foi num livre de 10 metros. Bruno Leandro foi ainda foi nomeado homem do jogo.