O Agrupamento 1186 Fazendas de Almeirim realizou, este sábado dia 28, uma recolha de bens para ajudar as vítimas dos incêndios.

A recolha decorreu com a entrega dos bens na sede do agrupamento 1186 em Fazendas de Almeirim, entre as 15h e as 18h. A entrega nas localidades afetadas será feita por intermédio dos Bombeiros.

“O nosso pequeno contributo. Obrigada pela participação de todos!”, disse o Agrupamento.