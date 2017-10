Filipe Diniz com dois golos, Hernani e Keke marcaram os quatro golos do HC Tigres na primeira jornada do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão.

A equipa de Paulo Beirante conseguiu derrotar, em casa, o Marinhense por 4-2, uma das equipas candidatas à subida.

No dia 4 de novembro, o HC Tigres joga fora contra o Boliqueime.