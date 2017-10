20 kms: André Costa passeia e Marion Kim arrasa. Conheça os melhores do concelho

Está terminada a edição 31 dos 20 kms de Almeirim e o açoreana André Costa foi o mais rápido terminando a prova com 1h05m24, depois de fazer todo o percurso sozinho e com quase cinco minutos de vantagem para o segundo. No setor feminino, a atleta do CN Rio Maior Marion Kim foi a mais rápida com 1h11m53, seguida por Inês Henriques com 1h23m14s.

Os atletas do concelho fizeram:

Def.II

1.º Marcelo Antunes

Seniores Masculinos

1.º David Alfaiate, 2.º Filipe Pereira e 3.º Alexandre Lopes

F35

1.ª Andreia Laudácias, 2.ª Lina Mateus e 3.º Carla Coelho

M35

1.º Omar Garcia, 2.º Gonçalo Martins e 3 .º Rui Vasco Loureiro

M40

1.º Hugo Aguiar, 2.º Luis Lopes e 3.º Vasco Pinto

M45

1.º José Narciso, 2.º Paulo Roque e 3.º Miguel Pereira

M50

1.º Paulo Alexandre Correia e 2.º João Rodrigues

M55

1.º Hélder José Fernandes , 2.º Fernando Verissimo e 3.º Carlos Garcia

M60

1.º João Jacinto e 2.º Ricardo Lourenço

M65

1.º António Grazina, 2.º Júlio Parreira e José Maria Pardal

Troféus Rutis

António Silva

Equipas

1.º Casa Benfica Abrantes

Daniel Leandro foi o padrinho da prova e disse “estar muito agradecido pelo convite e até emocionado”. A edição de 2017 ficou ainda marcada pela estreia de um novo percurso com passagem na ponte D. Luís e ainda um carro cronometro que era um trator.