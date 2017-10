GNR faz uma detenção nos 20 kms de Almeirim

A GNR deteve, durante a 31.ª edição dos 20 kms de Almeirim, um homem acusado dos crimes de resistência, desobediência, coação e tentativa de agressão aos militares.

Pelo que O Jornal O Almeirinense apurou, o homem com 32 anos queria entrar com uma viatura no percurso quanto o trânsito estava cortado.

A segurança de atletas e público foi uma das grandes preocupações da organização dos 20 kms de Almeirim e, pelo que o nosso jornal apurou também, estiveram perto de 50 militares envolvidos na operação montada pela GNR. Esta foi mesmo a maior operação do ano no concelho.

Este foi o incidente mais grave nestes 31 anos de prova.