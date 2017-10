Água bebida em Almeirim recebe “Selo de Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano”

A água que abastece 150 mil consumidores servidos pela ÁGUAS DO RIBATEJO é de qualidade exemplar. A conclusão é da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) que atribuiu à empresa municipal, o “Selo de Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano”.

A ERSAR teve em conta os indicadores de desempenho da AR e os boletins de análises realizados em 2016 nos municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Coruche, Chamusca, Salvaterra de Magos e Torres Novas.

No último ano foram realizadas 8362 análises nos 48 pontos de abastecimento de água, verificando-se apenas 15 incumprimentos ao longo do ano.

O grau de cumprimento dos valores paramétricos da água foi de 99,8 %, “muito perto da excelência que foi atingida no Município de Torres Novas com 100% de cumprimento dos parâmetros analíticos”. Todas as situações de incumprimento foram corrigidas e não se registou nenhuma interrupção no abastecimento devido a problemas de qualidade ou insegurança no abastecimento.

“Podemos afirmar que temos uma água segura e de qualidade nos sete municípios”, garante Francisco Oliveira, Presidente dos Conselho de Administração da AR.

O líder da administração da AR realça que o selo atribuído pelo regulador é o reconhecimento do trabalho desenvolvido por todos os colaboradores da empresa.

O autarca de Coruche lembra os investimentos na ordem dos 40 Milhões de Euros realizados nas cerca de 50 captações, 67 reservatórios, 18 estações de tratamento e 400 km de condutas.

Por outro lado, frisa a aposta que tem sido feita na investigação e na formação contínua dos técnicos e operadores da AR.

“Procuramos dotar os nossos trabalhadores de conhecimento, formação e ferramentas adequadas para um desempenho cada vez melhor e de acordo com as normas vigentes. ”, explica.

A integra a Parceria Portuguesa para a Água (PPA) e tem desenvolvido um conjunto de parcerias com instituições académicas e fóruns de investigação nacionais e estrangeiros.

“Procuramos aprender com os melhores e estar na linha da frente na área da investigação para os setores do abastecimento de água e saneamento”, adianta Francisco Oliveira.

A Entidade Reguladora atribui o galardão “Selo de Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano” em parceria com o jornal Água & Ambiente que organiza a 12ª Expo Conferência da Água que irá decorrer no dia 8 de novembro. A entrega dos galardões será feita numa sessão solene com a presença do Ministro do Ambiente e Presidente da ERSAR.