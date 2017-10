CAJ sobe à Serra da Estrela

No passado domingo dia 22 de outubro o CAJ Raposa proporcionou a atletas e alguns ex-atletas (28 atletas no total) a possibilidade de pedalar na Serra da Estrela, subindo das Penhas da Saúde até à Torre e descendo até ao Vale Glaciar em asfalto (19km) e a partir daí descer até Verdelhos em terra batida (20km), incluindo alguns trilhos bem técnicos.

Para a maioria dos atletas, foi a sua primeira experiência a pedalar na Serra da Estrela. “Foi um fim de semana de muita boa disposição e convívio, ajudando a fortalecer o grupo e demonstrando que o CAJ Raposa está bem de saúde e que continua a dar a possibilidade de novas experiências além da competição”, sublinha Gonçalo Estevão.

Estava previsto ser o último evento da época, mas devido aos incêndios, a Avalanche Licor Beirão foi adiada para dia 5 de Novembro, onde o CAJ participará com 4 atletas, que colocará um ponto final na época 2017.

Os trabalhos de captação e preparação para 2018 continuam, com treinos às quartas (18:30 às 20:00) e aos sábados (15:00 às 17:00), com concentração no estacionamento à frente da Junta.

O clube agradece à Junta de Freguesia da Raposa e à Câmara Municipal de Almeirim por tornar possível a utilização de autocarro para transporte das quase 50 pessoas que fizeram parte da comitiva (atletas e acompanhantes).