O Futalmeirim entrou a ganhar na Taça de Portugal Futsal Feminino. A equipa almeirinense recebeu o 3 D’Agosto 1885 por 7-3.

O Futalmeirim está também no Campeonato Distrital de Seniores Femininos e aí com duas jornadas ainda não conseguiu ganhar, tendo derrotas com CADE por 4-3 e Lírios do Campo por 4-0.

No dia 5 novembro, o conjunto almeirinense defronta, em Santarém, o Vitória.