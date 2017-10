Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, foi reeleito presidente do Conselho Intermunicipal da CIMLT -Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo. Como vice-Presidentes foram eleitos novamente Pedro Magalhães Ribeiro, presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, e Carlos Coutinho, presidente da Câmara Municipal de Benavente

Já em 2013, Pedro Ribeiro foi eleito com 10 votos a favor e apenas um voto branco mas este ano foi escolhido por unanimidade.

