Almeirim recebeu Veteranos +35 do CETO

A equipa de veteranos +35 promoveu no Domingo, dia 29 de Outubro, uma jornada de convívio informal com a equipa de veteranos +35 do CETO (Clube Escola Ténis Oeiras), que defrontou no Campeonato Nacional de Equipas.

Da parte da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim estiveram presentes José Rodrigues, Carlos Nunes, Rui Santos, Gonçalo Pestana e ainda Francisco Mauricio, enquanto do lado do CETO, estiveram presentes Filipe Lobo D’Ávila, Hugo Vasques, Bruno Patrão e Gianni Rocha. Esteve ainda presente o vice-presidente do clube, Miguel Dias e Gonçalo Andrade, que estando impossibilitado de jogar se juntou aos restantes elementos após os encontros.

Este encontro decorreu após a meia-final do Campeonato Nacional de Equipas, que levou a equipa de Almeirim a subir à 1ª divisão nacional pela primeira vez na sua história.

“A correcção, o desportivismo e a superação de todos criou um espírito muito bom entre as duas equipas, que julgamos que merecia este tipo de convívios, informais, mas com ganhos enormes para quem anda no ténis por carolice”, explicou Miguel Dias, que acompanhou também a equipa durante o Campeonato Nacional de Equipas.

O capitão da equipa do CETO, Filipe Lobo D’Ávila, escreveu na sua página do Facebook que este “fomos a Almeirim à Associação 20km reeditar o jogo decisivo e fazer um treino coletivo com a equipa de Veteranos + 35 daquela secção de ténis. Que maravilha ! Tudo. A forma como nos receberam. O treino. A sopa da pedra. O bacalhau. A vinhaça. O convívio. A boa disposição. Tudo aquilo que o ténis pode fazer e todos aqueles que junta à mesa. Assim sim”, mostrando-se satisfeito com a iniciativa, que já tem nova data marcada.