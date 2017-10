Confraria em força no Festival de Gastronomia

A Confraria Gastronómica de Almeirim representou o concelho no Festival Nacional de Gastronomia, que terminou no último fim de semana em Santarém. No sábado, dia 28, houve encontro de confrarias a nível nacional, onde durante a tarde houve um debate sobre confrarias e gastronomia e à noite um jantar partilha onde a Confraria Gastronómica de Almeirim levou as nossas iguarias e vinhos para degustarem.

No último dia da festa, dia 29, Dia de Almeirim no Festival, a Confraria numa parceria com câmara no stand da CIMLT deram a degustar as não menos famosas iguarias que são as caralhotas, rechiadas estas das mais diferentes maneiras (salgadas e doces – da D. Emília Cristina) pois o tema da Feira era o pão.

A Confraria fez também, na praça principal do FNG, um showcooking utilizando vários ingredientes de Almeirim (parceria, Municipio, Adega Cooperativa de Almeirim e Encherim), com a presença da Chef Marta Simões a trabalhar o pão, os enchidos, o tomate, o vinho e o azeite e a conjungar/casar os mesmos com os vinhos da adega representada e apresentada pelo seu enólogo Eng. Romeu Gonçalves.