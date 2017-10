USAL e crianças do Jardim Infância assinalam dia Mundial da Terceira idade

Comemorou-se no Jardim de Infância Nº 3 de Almeirim, no passado dia 30, o dia Mundial da Terceira idade. Foram convidados da escola, o grupo da USAL que dançaram músicas de folclore e as crianças também cantaram para eles.

O Dia Mundial da Terceira Idade celebra-se a 28 de outubro. Este dia tem como objetivo chamar a atenção para a situação económica e social da população idosa. As pessoas mais idosas são as que passam mais tempo sozinhas. Muitos idosos vivem em carência económica e isolados dos seus familiares, ao abandono, em lares de terceira idade ou em casa.