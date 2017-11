A primeira pista ao ar livre e para lazer foi montada na Avenida 24 de Julho, em Lisboa, em 2004, inaugurada por Santana Lopes, então presidente da Câmara. Antes disso, já havia a pista coberta no Palácio do Gelo, em Viseu. Mas nos últimos tempos a “moda” espalhou-se aos quatro cantos do país e agora a oferta é tão vasta que serão poucos os que se podem queixar de não ter nenhuma pista perto de casa.