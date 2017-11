Frederico Neves perdeu alegria de jogar hóquei no Benfica

Frederico Neves que trocou o Benfica pelo Alverca no início desta temporada explicou agora a mudança.

O jovem hoquista que na época passada conquistou o título nacional de sub-20 e marcou no seu primeiro ano de júnior 14 golos. Frederico teve um papel preponderante nos dois jogos que decidiram no final o campeonato, frente Sporting em casa e fora, dado ter terminado em igualdade pontual com o rival, sendo o campeonato decidido pelo confronto entre eles.

Agora através de um texto publicado nas redes sociais, Frederico disse que “foram dois anos de aprendizagem mas também de grande sofrimento e onde perdi totalmente a alegria que tinha em jogar hóquei”.

O jogador sublinha ainda que “desde os dois anos que o hóquei em patins é a minha vida e desde cedo abdiquei de tudo para atingir os meus objetivos.Infelizmente cometemos erros no nosso percurso e seguimos direções erradas, resta nos apenas seguir em frente e aprender com esses erros.

A nossa felicidade e o nosso bem estar nunca pode ter um preço. Sei que muito se tem falado da minha saída e muito se tem inventado, àqueles que me quiserem perguntar pessoalmente tudo aquilo que se passou e que se passa no clube que representei, estarei totalmente a vontade para ter essa conversa”.

Frederico promete que tudo isto já passou e está totalmente focado no Alverca, um clube que lhe dá todas as condições necessárias para vencer e para ser felizes.