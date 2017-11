U. Almeirim afastado da Taça Ribatejo

O U. Almeirim, na série 8 da Taça do Ribatejo, está fora da Taça do Ribatejo. Apesar da forte aposta na temporada para a equipa unionista, a equipa de Gonçalo Silva caiu ao perder em casa com o Riachense por 3-2.

Nesta última jornada da fase de grupos, a AREPA recebeu e empatou com a Glória a um golo.

Série 6

Benfica do Ribatejo – 0 Benavente – 2

Folga Fazendense

Na série 7, o Moçarriense apesar de ter tido um golo de Valter Chaparro não evitou a derrota com o Empregados do Comércio, por 3-2. O Samora Correia ganhou por 3-1 ao Barrosense.

Apuradas para os Oitavos-de-Final – 10 Dezembro 2017

Mação (1ª Div.)

U. Tomar (1ªDiv.)

Amiense(1ª Div.)

Fazendense (1ª Div.)

Ferreira do Zêzere (1ª Div.)

Emp. Comércio (1ªDiv.)

U. Abrantina (1ª Div.)

Samora Correia (1ªDiv.)

Torres Novas(1ª Div.)

Riachense(1ª Div.)

Benavente(2ª Div.)

Glória do Ribatejo (2ª Div)

Marinhais(2ª Div)

Atalaiense (2ª Div.)

Alferrarede (2ª Div.)

U. Santarém sad (2ª Div.)