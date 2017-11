Vespa Asiática chegou a Fazendas de Almeirim

Um ninho de Vespas Asiática, conhecida também como Vespa Velutina, foi encontrado recentemente em Fazendas de Almeirim. A proprietária da casa onde apareceu o ninho contactou os Bombeiros Voluntários de Almeirim para fazer a remoção do ninho.

Segundo também escreveu recentemente o Jornal O Ribatejo, há registo da chegadas Vespa Asiática também a Rio Maior e Santarém.

Este inseto exótico, proveniente da Ásia, expandiu-se em Portugal a partir do Norte e é uma séria ameaça a espécies autóctones, em especial as abelhas. É uma praga que pode dizimar um enxame das europeias em poucos dias.[2]A Vespa velutina é ligeiramente mais pequena do que vespa europeia. Geralmente as rainhas medem 30 mm de comprimento, os machos cerca de 24 mm e as obreiras cerca de 20 mm

Esteve bastante tempo limitada às regiões Norte e Centro do país. No entanto, os dramáticos incêndios deste Verão devem ter acelerado a descida das vespas mais para Sul, uma vez que a opção pelo Norte seria menos provável.