3 A’s passa à segunda fase da Taça de Portugal na decisão de livres de sete metros

Os 3 A’s – Associação de Andebol de Almeirim ganhou por 40-39 ao Serpa, na quarta-feira, 1 de novembro, garantindo a passagem à segunda fase da Taça de Portugal de Andebol Seniores Masculinos.

A equipa almeirinense jogou no Pavilhão ABC, em Almeirim tendo empatado a 25-25 no tempo regulamentar, o jogo continuou empatado durante três prolongamentos consecutivos e o jogo só ficou resolvido com a marcação de livres de sete metros.

João Gonçalo decidiu o jogo no último livre de sete metros após um remate falhado de um jogador da equipa adversária. Na lista de marcadores Saul Roque voltou a evidenciar com 16 golos marcados, seguido de João Gonçalo com 9 golos apontados.

Os 3 A’s de Almeirim apuraram-se na Zona 2 da Taça de Portugal e segue em frente com as equipas ainda em prova Ginásio C Sul, CD Mafra, CCR Alto Moinho, CDE Camões, ADC Benavente, CF Sassoeiros e CR B. Janeiro.

Aos vencedores desta fase vão juntar-se os clubes do Campeonato Andebol 1, para os 1/16 final da Taça de Portugal Seniores Masculinos. O sorteio da próxima fase realiza-se a 7 de novembro, pelas 17h15 e os jogos serão disputados a 16 de dezembro.