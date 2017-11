Concelho de Almeirim sob aviso amarelo devido a chuva e trovoada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou o concelho de Almeirim e todo o distrito de Santarém sob aviso amarelo devido à presença de aguaceiros fortes acompanhados de trovoada, até à meia noite desta sexta-feira, 3 de novembro.

O IPMA prevê que a partir das 15h haja alteração no estado de tempo com a presença de chuva, trovoada e a possibilidade de fenómenos extremos de vento. As autoridades recomendam à população medidas preventivas face a estes fenómenos.

Segundo o mesmo instituto a presença da chuva deve manter-se até ao final do dia de sábado, dia 4 de novembro. No domingo, 5 de novembro, o sol está de volta com a temperatura máxima a rondar os 20 graus. Durante a próxima semana, o IPMA não prevê queda de chuva e a temperatura deve rondar os níveis de domingo.