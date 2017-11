Dois acidentes no espaço de 10 minutos nas estradas de Almeirim

Com as primeiras chuvas de novembro, vem também os acidentes nas estradas do concelho de Almeirim. Ao início da tarde desta sexta-feira, dia 3 de novembro, ocorreram dois acidentes que envolveram quatro veículos ligeiros, o primeiro na Rua de Coruche e um segundo na Estrada Nacional nº 118.

O acidente mais grave ocorreu na estrada nacional 118 (EN 118), já na entrada do concelho de Alpiarça, pelas 13h38, provocando ferimentos considerados ligeiros numa mulher com cerca de 60 anos, que foi encaminhada para o Hospital Distrital de Santarém pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim.

A colisão entre um veiculo ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias, que seguiam na EN 118, no sentido Almeirim-Alpiarça, ocorreu quando o veículo que seguia na frente estaria a mudar de direção e sofreu um embate na traseira tendo sido projetado para a valeta.

Já no outro acidente ocorrido cerca de 10 minutos antes na Rua de Coruche, em Almeirim, resultou um ferido ligeiro que recebeu tratamento no local pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim. Segundo foi possível apurar, um dos veículos envolvidos fugiu do local após o embate na outra viatura.

Nas duas ocorrências estiveram nos dois locais nove elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim apoiados por três viaturas. A GNR de Almeirim e de Alpiarça tomaram conta das ocorrências e estão a investigar as causas dos acidentes.

Para além dos acidentes, os Bombeiros de Almeirim foram também chamados durante a manhã para a queda de uma árvore na Estrada Nacional nº114, que liga Almeirim a Santarém. Esta situação não provocou danos materiais nem humanos, ficando apenas a registar o condicionamento do trânsito durante alguns minutos.